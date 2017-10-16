Из Азербайджана в Россию организуется экспортная миссия

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министерство экономики объявило прием заявок экспортеров на участие в экспортной миссии в Россию. Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), миссия состоится с 14 по 17 ноября.

В ней могут принять участие предприниматели, занятые в производстве плодоовощной продукции, консервов, натуральных фруктовых соков, кондитерских изделий, сухофруктов, молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов. Предприниматели будут отобраны на конкурсной основе.

Критерии отбора нижеследующие:

- Производственный потенциал экспортера по производимой продукции - 10 баллов;

- Экспортный потенциал производимой продукции - 10 баллов;

- Наличие опыта экспорта продукции (с указанием объема экспортируемой продукции в 2016 году) - 5 баллов;

Минимальный проходной балл по критериям - 20 баллов.

Для участия в экспортной миссии необходимо представить в AZPROMO заявку, документы или данные о производственном потенциале предпринимателя и предыдущем опыте экспорта. Документы должны быть представлены в Бакинский бизнес-центр (Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, 32) не позднее 18 октября. Контактное лицо - директор департамента поощрения экспорта Фуад Джафаров (тел: (012) 598 01 47/48 (внутренний - 141), e-mail: fceferov@azpromo.az, destek@azpromo.az).