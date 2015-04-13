 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иранская компания по производству труб заинтересована в выходе на рынок Азербайджана

    В настоящее время компания изучает рынок Азербайджана

    Сари. 13 апреля. REPORT.AZ/ Завод по производству труб и профилей "Джуйбар Луле" планирует в 2015 году войти на рынок Азербайджана. 

    Об этом находящимся с визитом в провинции Мазандаран азербайджанским журналистам заявил главный директор компании Ярали Рзаиан. 

    По его словам, в настоящее время компания изучает рынок Азербайджана, чтобы вывести на этот рынок свою продукцию: "Кроме того, мы ведем переговоры с азербайджанскими бизнесменами. Также, для того, чтобы представить нашу продукцию, мы планируем участвовать на выставках строительных материалов в Азербайджане".

    Я.Рзаиан также отметил, что основная часть продукции завода экспортируется в соседние страны, основным преимуществом продукции завода же является то, что эти трубы меньше подвержены коррозии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi