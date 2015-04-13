Иранская компания по производству труб заинтересована в выходе на рынок Азербайджана

Сари. 13 апреля. REPORT.AZ/ Завод по производству труб и профилей "Джуйбар Луле" планирует в 2015 году войти на рынок Азербайджана.

Об этом находящимся с визитом в провинции Мазандаран азербайджанским журналистам заявил главный директор компании Ярали Рзаиан.

По его словам, в настоящее время компания изучает рынок Азербайджана, чтобы вывести на этот рынок свою продукцию: "Кроме того, мы ведем переговоры с азербайджанскими бизнесменами. Также, для того, чтобы представить нашу продукцию, мы планируем участвовать на выставках строительных материалов в Азербайджане".

Я.Рзаиан также отметил, что основная часть продукции завода экспортируется в соседние страны, основным преимуществом продукции завода же является то, что эти трубы меньше подвержены коррозии.