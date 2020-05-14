Импорт мексиканских спиртных напитков в Азербайджан значительно вырос

Экспорт мексиканских напитков в Азербайджан значительно увеличился. C 2014-го по 2019-ый год был отмечен рост экспорта текилы в Азербайджан на 557%, общая сумма которого в 2014-ом году составила 136 тыс. долларов США, а в 2019-ом 896 тыс. долларов CША.

Об этом передает Report со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане.

Таким образом, средний годовой показатель экспорта текилы за последние пять лет составил 400 тыс долларов. Только в период с 2018- го по 2019-ый год экспорт текилы в Азербайджан увеличился на 169%.

Показатели импорта мексиканского пива в Азербайджан за 2014- 2019 гг. указывают на значительный рост в 1 593%.