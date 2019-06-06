Губернатор Ульяновской области: Планируем пригласить к сотрудничеству крупные азербайджанские компании

"Азербайджан входит в первую десятку стран, с кем мы сейчас развиваем внешнеторговые отношения. У нас есть большие перспективы". Об об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил губернатор Ульяновской области России Сергей Морозов.

С. Морозов рассказал об окончании реконструкции азербайджанской территории в парке «Дружба народов», проведенной азербайджанской диаспорой области: "Хочу поблагодарить Азербайджан за большое внимание к Ульяновской области. В какой-то степени с опережением событий могу вам сказать, что мы закончили реконструкцию основной части азербайджанской территории в парке "Дружба народов", который является главным парком дружбы между странами в Российской Федерации. Это было сделано Азербайджанской национально-культурной автономией Ульяновской области".

Говоря об экономике, губернатор отметил, что Азербайджан - одна из стран, с которыми область активно развивает внешнеторговые отношения: "Сейчас мы очень активно развиваем отношения с 65 странами. У нас существенно растет товарооборот, в среднем на 20-25%. Он достиг уже рекордных для Ульяновской области цифр - 1,5 млрд долларов. Азербайджан входит в первую десятку территорий, с кем мы сейчас развиваем внешнеторговые отношения. У нас есть большие перспективы. Совсем скоро планируем провести целую серию переговоров с азербайджанскими компаниями, которые имеют желание выстроить отношения с Ульяновской областью. Мы планируем пригласить к сотрудничеству крупные азербайджанские компании, которые активно занимаются торговлей. Хотим создать на территории нашей области зону свободной торговли, используя не только Шелковый путь и отношения с Китаем, но и отношения с Азербайджаном, а через Азербайджан - с Ираном. Для нас это очень важно".

"Вторая тема связана с судостроением. Мы развиваем судостроение и хотим, чтобы река Волга и Каспийское море помогли нам соединиться не только с Азербайджаном, но и через него с Ближним Востоком. Таких планов у нас очень много и я рассчитываю, что в этом году смогу встретиться с руководством страны для того, чтобы сделать соответствующие предложения, которые позволять нам вместе стать значительно богаче", - заключил С.Морозов.

Игбал Рустамов