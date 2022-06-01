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Губернатор Пермского края обсудит в Баку развитие сотрудничества с Азербайджаном

Губернатор Пермского края обсудит в Баку развитие сотрудничества с Азербайджаном Делегация Пермского края России во главе с губернатором Дмитрием Махониным 1-3 июня проведет с официальным визитом в Азербайджане.
Бизнес
1 июня 2022 г. 15:46
Губернатор Пермского края обсудит в Баку развитие сотрудничества с Азербайджаном

Делегация Пермского края России во главе с губернатором Дмитрием Махониным 1-3 июня проведет с официальным визитом в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, губернатор посетит стенд Пермского края на выставке "Нефть. Газ. Химия“, которая проходит в рамках Бакинской энергетической недели.

Так же у него запланированы встречи с послом РФ в республике Михаилом Бочарниковым, торговым представителем РФ Русланом Мирсаяповым, министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

После выставки у Дмитрия Махонина пройдут переговоры с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, а также встреча с первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), временно исполняющим обязанности президента компании Ровшаном Наджафом.

Главным вопросом станет развитие сотрудничества региона с Азербайджаном, промышленная кооперация предприятий, организация ответных бизнес-миссий в Прикамье.

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Версия на азербайджанском языке Perm vilayətinin qubernatoru Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edəcək

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