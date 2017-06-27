Годовой доход королевы Великобритании превысит отметку в 100 млн. долларов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Годовой доход королевы Великобритании Елизаветы II достигнет в 2018-2019 финансовом году (начинается в апреле) рекордного уровня - 82,2 млн фунтов стерлингов (около $105 млн).

Как сообщает Report, об этом написала газета The Daily Telegraph.

По информации газеты этот показатель вдвое больше показателя в 2018-2019 финансовом году. Подобное увеличение доходов по сравнению с предыдущим годом связано с успешной предпринимательской деятельностью компании Crown Estate, которая управляет от лица Елизаветы II королевским имуществом, и увеличением с 15% до 25% в ближайшее 10-летие ежегодного государственного содержания, выплачиваемого Елизавете II, с учетом ремонта Букингемского дворца.

По предварительным оценкам, многочисленные работы, в том числе реставрационные, обойдутся в 2017-2027 гг. в 369 млн фунтов (почти $470 млн).