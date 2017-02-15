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    Азербайджанские бизнесмены посетят Турцию и Иран

    Президент ASK Мамед Мусаев: Оба визита состоятся в феврале

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские предприниматели отправятся с визитом в Турцию и Иран. Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев на конференции “Инвестиции в сфере приватизации: новые возможности и вызовы”.

    По словам М. Мусаева, оба визита состоятся в феврале.

    "Предприниматели 17 февраля проведут ряд встреч в Турции, а 22-24 февраля - в Иране. На всех встречах будет дана информация о благоприятной инвестиционной среде в Азербайджане", - сказал глава ASK.

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