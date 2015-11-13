​Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 6%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года резиденты Азербайджана совершили торговые операции с юридическими и физическими лицами 148 стран, экспортированы товары в 97 стран, импортированы из 135 стран. Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС).

На страны СНГ приходится 9,2%, страны Евросоюза - 48,6%, на остальные страны - 42,2% товарооборота.

За отчетный период объем внешнеторгового оборота составил 19467,6 млн. долларов США, в том числе экспорт - 12889,1 млн. долларов, импорт - 6578,5 млн. долларов, в результате сложилось положительное сальдо в размере 6310,6 млн. долларов.

В структуре экспорта преобладают сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, плодоовощи, жиры и масла растительного и животного происхождения, сахар, алюминий и алюминиевые изделия, пластмассы и пластмассовые изделия, товары химической промышленности, в структуре импорта преобладают продовольственные товары, табак и табачные изделия, черные металлы и изделия из них, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование, транспортные средства и запчасти.

За январь-сентябрь 2015 года объем экспорта ненефтяной продукции вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 1179,0 млн. долларов.