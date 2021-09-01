Азербайджан стал вторым основным поставщиком кислорода в Грузию

В январе-июле этого года Азербайджан и Турция стали основными поставщиками кислорода в Грузию.

В январе-июле этого года Азербайджан и Турция стали основными поставщиками кислорода в Грузию.

Как передает грузинское бюро Report, об этом пишет грузинское издание BusinessPressNews.

В отчетный период соседняя страна закупила из Азербайджана кислород на 50,61 тыс. долларов США, из Турции – на 233,84 тыс. долларов США. Из России и Италии Грузия закупила кислород на 22,95 тыс. долларов США и 0,2 тыс. долларов США соответственно.

За первые семь месяцев Грузия в целом приобрела кислород на 307,60 тыс. долларов США, что в 18 раз больше в годовом сравнении.

Отметим, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Грузии в больницах страны резко выросла потребность в кислороде. Соседняя страна пополняет свои запасы кислорода за счет других стран.