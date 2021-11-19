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Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития торгового сотрудничества

Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития торгового сотрудничества Состоялась встреча министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.
Бизнес
19 ноября 2021 г. 11:36
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития торгового сотрудничества

Состоялась встреча министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Беларуси, в ходе беседы затрагивался широкий круг вопросов. Стороны детально обсудили складывающуюся динамику взаимного товарооборота с акцентом на возможностях его дальнейшего роста.

Министр экономики предложил наращивать поставки белорусского продовольствия, продукции машиностроения, строительных материалов, иных товаров. При этом Александр Червяков отметил потенциал сотрудничества и в сфере услуг: туризм, логистика, торговля, строительство, в частности, участие в возведении социальных объектов на территории Азербайджана, и др.

В свою очередь, по мнению дипломата, строительство агрогородков с использованием белорусского опыта, а также расширение совместных производств могут быть востребованы в Азербайджане.

В качестве примера плодотворного двустороннего сотрудничества были названы Гянджинский автомобильный завод и Торговый дом Азербайджана.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу выстраивания кооперационных производственных цепочек. Они позволят не только нарастить товарооборот, но и сделать его более сбалансированным.

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