О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 августа, завершился очередной призыв на действительную военную службу
Армия
31 октября 2020 г. 11:14
Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 августа, завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) обеспечила исполнение Распоряжения, и в октябре успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу предприняла необходимые шаги с целью организованного проведения призыва на срочную действительную военную службу и минимизации возможных рисков в рамках превентивных и неотложных мер, направленных на защиту здоровья граждан по предотвращению распространения в республике коронавирусной инфекции (COVID-19). Назначенные на места службы для прохождения срочной действительной военной службы, призывники, строго соблюдая правила особого карантинного режима, все поручения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете Министров, соответствующие инструкции Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), были переданы в места службы.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева с 1 по 30 октября 2020 года были отправлены на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müddətli həqiqi hərbi xidmətə oktyabr çağırışı başa çatıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ
Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ
30 октября 2020 г. 11:28
Азербайджан примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
Азербайджан примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
30 октября 2020 г. 06:05
Филиал компании C-Catering Ltd в Азербайджане передал 20 тонн мяса в министерство обороны
Филиал компании C-Catering Ltd в Азербайджане передал 20 тонн мяса в министерство обороны
22 октября 2020 г. 09:47
Военнослужащие, внесшие вклад в победы армии Азербайджана
ФотоВоеннослужащие, внесшие вклад в победы армии Азербайджана
20 октября 2020 г. 21:58
В результате взрыва снаряда пострадал сотрудник ANAMA
В результате взрыва снаряда пострадал сотрудник ANAMA
18 октября 2020 г. 17:29
На имя МО Азербайджана открыты поддельный Telegram канал и аккаунт в Instagram
На имя МО Азербайджана открыты поддельный Telegram канал и аккаунт в Instagram
13 октября 2020 г. 18:01
Открыты дополнительные счета в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана
ФотоОткрыты дополнительные счета в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана
12 октября 2020 г. 17:26
МО: Информация об обстреле Баку не соответствует действительности
МО: "Информация об обстреле Баку не соответствует действительности"
11 октября 2020 г. 08:32
Армения создала в Instagram фейковые аккаунты минобороны Азербайджана
Армения создала в Instagram фейковые аккаунты минобороны Азербайджана
10 октября 2020 г. 20:49
Враг оставил военную технику на поле боя и бежал
Враг оставил военную технику на поле боя и бежал
9 октября 2020 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi