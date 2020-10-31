Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 августа, завершился очередной призыв на действительную военную службу

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 августа, завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) обеспечила исполнение Распоряжения, и в октябре успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу предприняла необходимые шаги с целью организованного проведения призыва на срочную действительную военную службу и минимизации возможных рисков в рамках превентивных и неотложных мер, направленных на защиту здоровья граждан по предотвращению распространения в республике коронавирусной инфекции (COVID-19). Назначенные на места службы для прохождения срочной действительной военной службы, призывники, строго соблюдая правила особого карантинного режима, все поручения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете Министров, соответствующие инструкции Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), были переданы в места службы.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева с 1 по 30 октября 2020 года были отправлены на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.