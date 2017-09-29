Завершились совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29-го сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Нуреттин Джаникли приняли участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2017", которые проводились в нашей стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Встретившись с летным и техническим составом, а также осмотрев боевую авиацию, министры обороны поинтересовались их тактико-техническими характеристиками и возможностями применения.

В ходе мероприятия, посвященного итогам учений, были проанализированы деятельности летного и технического состава, а также авиационных средств, были доведены до внимания участников успехи, достигнутые в ходе учений, и были обсуждены планируемые совместные работы.

Министры обороны высоко оценили результаты, которые показали пилоты, профессионально выполнившие все поставленные задачи во время полетов, проведенных с использованием преимущественных качеств тактико-технических характеристик боевых самолетов.

Было отмечено, что систематическое проведение совместных учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции создаст условия для совершенствования умений и практических навыков пилотов обеих стран, планирования совместной деятельности, изучения возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, а также выполнения других задач.

В ходе мероприятия в районе учений были проведены показательные полеты боевых самолетов и вертолетов ВВС.

Церемония закрытия учений завершилась концертной программой Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Азербайджана.