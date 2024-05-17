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Завершились международные учения "Anatolian Phoenix-2024"

Завершились международные учения "Anatolian Phoenix-2024" В городе Конья Турецкой Республики завершились международные поисково – спасательные учения "Anatolian Phoenix-2024".
Армия
17 мая 2024 г. 18:47
Завершились международные учения Anatolian Phoenix-2024

В городе Конья Турецкой Республики завершились международные поисково – спасательные учения "Anatolian Phoenix-2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Выступившие на церемонии закрытия представили анализ действий, выполненных в ходе международных учений.

В завершение мероприятия составы участников преподнесли друг другу подарки, было сделано фото на память.

В ходе учений азербайджанские военные летчики на штурмовиках "Су-25" ML во взаимодействии выполнили задачи по обнаружению наземных целей условного противника, нанесению по ним авиационных ударов и обеспечению ближней воздушной поддержки наступающим группам.

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Версия на английском языке ФотоAnatolian Phoenix - 2024 exercise ends
Версия на азербайджанском языке Фото"Anadolu ankası- 2024" beynəlxalq təlimləri başa çatıb

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