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В Отдельной общевойсковой армии выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники

В Отдельной общевойсковой армии выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники.
Армия
17 мая 2024 г. 16:08
В Отдельной общевойсковой армии выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники

В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии выполняется сезонное обслуживание всех видов вооружения и техники.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии проведены занятия, направленные на поддержание вооружения и техники в исправном состоянии, их использование в соответствии с инструкцией, а также обеспечение сезонного технического обслуживания.

На занятиях до сведения личного состава была доведена важность соблюдения правил надлежащей эксплуатации каждого вида вооружения и военной техники, личному составу было на практике продемонстрировано техническое обслуживание вооружения и техники в соответствии с требованиями сезона, замена частей и механизмов.

После занятий в подразделениях началось плановое сезонное обслуживание автомобильной и бронетехники, средств авиационной и противовоздушной обороны, оборудования связи, ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов.

Отметим, что надлежащее обслуживание техники способствует поддержанию высокой боеспособности подразделений.

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Версия на английском языке ФотоSeasonal maintenance of all types of weapons and equipment held in Azerbaijan's Combined Arms Army
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Əlahiddə Ümumqoşun Orduda bütün növ silah və texnikalara texniki qulluq göstərilir

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