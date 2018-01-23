Закиру Гасанову вручили медаль "Верховный офицер"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23-го января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой президентом Международного совета военного спорта (CISM) полковником Абдулхакимом Мохаммедом Иса Альшану.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Во время встречи отметив успехи, достигнутые нашей страной в сфере спорта, а также в других областях, министр обороны подчеркнул, что благодаря усилиям президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, сегодня Азербайджан признан в мире страной спорта. Развитие спорта в Азербайджане носит динамический характер и играет важную роль в общественной жизни страны. За последние годы спортивные комплексы были построены не только в Баку, но и во всех регионах республики.

Отметив, что наша страна известна в мире не только своими спортивными достижениями, но также и успехами в организации важных международных соревнований, министр подчеркнул, что ряд известных международных спортивных структур безусловно соглашается провести соревнования мирового уровня в Азербайджане. Международные спортивные соревнования, проводимые в Азербайджане, стали носить циклический характер.

Министр обороны, подчеркнув, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с CISM, выразил уверенность, что нынешний визит делегации способствует развитию спорта в армии.

Президент CISM, в свою очередь, особо подчеркнул, что сегодня Азербайджан известен в мире ещё и как государство спорта. Гость, отметив, что Азербайджан всегда оказывал большую поддержку CISM, заявил: "Мы уверены, что искренние отношения между Азербайджаном и Советом продолжатся и в будущем".

Напомнив, что в различные годы в Азербайджане по разным видам спорта были проведены 4 чемпионата мира среди военнослужащих, президент CISM отметил, что наша страна имеет большой опыт в этой области.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между соответствующими структурами Азербайджана и CISM.

В заключение медаль "Верховный офицер", учрежденная Международным советом военного спорта, была вручена министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, а медаль "Офицер" первому заместителю министра обороны – начальнику Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковнику Наджмеддину Садыкову.