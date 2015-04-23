​Закир Гасанов встретился с начальником турецкой военно-медицинской академии

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ 23 апреля министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с командующим медицинской службы Вооруженных сил Турции, начальником турецкой военно-медицинской академии "Гюльхане", генералом корпуса Омером Пачином.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, участники встречи ознакомились с Центром моделирования, созданным для учебных и практических занятий на военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета, побывали в учебной лаборатории, компьютерном классе, библиотеке и общежитии.

В заключение прошла встреча в расширенном составе с участием министра обороны Закира Гасанова и генерала корпуса Омера Пачина.