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    ​Закир Гасанов встретился с начальником турецкой военно-медицинской академии

    Гость ознакомился с условиями, созданными для практических занятий на военно-медицинском факультете АМУ

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ 23 апреля министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с командующим медицинской службы  Вооруженных сил Турции, начальником турецкой военно-медицинской академии "Гюльхане", генералом корпуса Омером Пачином.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, участники встречи ознакомились с Центром моделирования, созданным для учебных и практических занятий на военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета, побывали в учебной лаборатории, компьютерном классе, библиотеке и общежитии.

    В заключение прошла встреча в расширенном составе с участием министра обороны Закира Гасанова и генерала корпуса Омера Пачина. 

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