Российский генерал: Мониторинговый центр в Агдаме был примером успешного сотрудничества во имя мира

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме на протяжении трех лет являлся примером успешного сотрудничества военных трех стран во имя мира на азербайджанский землях.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме на протяжении трех лет являлся примером успешного сотрудничества военных трех стран во имя мира на азербайджанских землях.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Истраков на мероприятии по случаю закрытия центра.

Он отметил, что в период деятельности центра российские и турецкие миротворцы сформировали надежную систему контроля за соблюдением режима прекращения огня:

"Российские и турецкие миротворцы заложили прочную основу для мира на многострадальных землях. Все поставленные задачи решались коллегами из России и Турции в деловой и дружеской обстановке".

Генерал подчеркнул, что успешная работа центра, действующего на основе взаимного уважения и международного гуманитарного права, позволила досрочно завершить миротворческую операцию.