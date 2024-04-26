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Российский генерал: Мониторинговый центр в Агдаме был примером успешного сотрудничества во имя мира

Российский генерал: Мониторинговый центр в Агдаме был примером успешного сотрудничества во имя мира Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме на протяжении трех лет являлся примером успешного сотрудничества военных трех стран во имя мира на азербайджанский землях.
Армия
26 апреля 2024 г. 12:00
Российский генерал: Мониторинговый центр в Агдаме был примером успешного сотрудничества во имя мира

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме на протяжении трех лет являлся примером успешного сотрудничества военных трех стран во имя мира на азербайджанских землях.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Истраков на мероприятии по случаю закрытия центра.

Он отметил, что в период деятельности центра российские и турецкие миротворцы сформировали надежную систему контроля за соблюдением режима прекращения огня:

"Российские и турецкие миротворцы заложили прочную основу для мира на многострадальных землях. Все поставленные задачи решались коллегами из России и Турции в деловой и дружеской обстановке".

Генерал подчеркнул, что успешная работа центра, действующего на основе взаимного уважения и международного гуманитарного права, позволила досрочно завершить миротворческую операцию.

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Версия на английском языке Russian general: Monitoring center in Aghdam is example of successful cooperation between militaries of three countries
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı general: Ağdamdakı monitorinq mərkəzi üç ölkə hərbçilərinin uğurlu əməkdaşlığının nümunəsidir

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