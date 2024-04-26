Проведены встречи между военными специалистами Азербайджана и Казахстана

В Медицинском управлении Министерства обороны Азербайджана, отделе кибербезопасности Генерального штаба и Учебно-образовательном центре азербайджанской армии проведены встречи с военными специалистами из Казахстана.

В Медицинском управлении Министерства обороны Азербайджана, отделе кибербезопасности Генерального штаба и Учебно-образовательном центре азербайджанской армии проведены встречи с военными специалистами из Казахстана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах гостям рассказали о мероприятиях в области военной медицины в азербайджанской армии, кибербезопасности, подготовке профессиональных военных кадров.

Напомним, что делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым находится с официальным визитом в Азербайджане.