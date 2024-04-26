Турецкий генерал: Мониторинговый центр успешно осуществлял свою миссию

Совместный турецко-российский мониторинговый центр успешно осуществлял свою миссию по наблюдению за прекращением огня до полного обеспечения Азербайджаном своей территориальной целостности.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр успешно осуществлял свою миссию по наблюдению за прекращением огня до полного обеспечения Азербайджаном своей территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник штаба сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции генерал Левент Эргюн на церемонии закрытия Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Он сказал, что предпринимаемые Азербайджаном и Арменией шаги в направлении мира отслеживаются мировым сообществом.

По словам генерала, проведение совместных праздников, а также спортивных и культурных мероприятий за последние 3 года еще больше укрепили отношения между Турцией и Россией.

"Поэтому я выражаю свою благодарность российским военным", - сказал Л.Эргюн.

Генерал также поблагодарил личный состав азербайджанской армии, включая командиров, за поддержку.