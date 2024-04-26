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Анар Эйвазов: Турецко-российский мониторинговый центр способствовал миру более трех лет

Анар Эйвазов: Турецко-российский мониторинговый центр способствовал миру более трех лет Совместный турецко-российский мониторинговый центр способствовал миру более 3 лет.
Армия
26 апреля 2024 г. 12:56
Анар Эйвазов: Турецко-российский мониторинговый центр способствовал миру более трех лет

Совместный турецко-российский мониторинговый центр способствовал миру более 3 лет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Он напомнил, что в результате 44-дневной войны 2020 года азербайджанские земли были освобождены от оккупации:

"11 ноября 2020 года был создан совместный турецко-российский мониторинговый центр, который более 3 лет вносил большой вклад в установление мира и спокойствия в регионе. Турецкие и российские военные внесли свой вклад в совместный мониторинг с военнослужащими азербайджанской армии. В результате успешно проведенных вооруженными силами Азербайджана антитеррористических операций остатки армянских вооруженных сил, находившихся на нашей территории, покинули страну".

Он подчеркнул, что после того, как Азербайджан установил свой контроль в Карабахском экономическом районе, совместный турецко-российский мониторинговый центр тоже завершил свою деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Anar Eyvazov: Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi 3 ildən artıq müddətdə sülhə töhfə verib

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