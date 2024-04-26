Керим Велиев: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справился со своими задачами

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме достойно справился со своими обязанностями и задачами.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме достойно справился со своими обязанностями и задачами.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом заявил начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев на церемонии закрытия центра.

"После подписания совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении в 2020 году был достигнут режим прекращения огня. Завершился конфликт, продолжавшийся почти 30 лет. Совместный мониторинговый центр, созданный в соответствии с меморандумом от 11 ноября 2020 года между Турцией и Россией, способствовал обеспечению мира в течение более трех лет. Центр достойно справился со своими обязанностями и задачами", - сказал он.