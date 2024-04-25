Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Обсуждения проходили на встрече министра обороны, генерал-полковника Закир Гасанова с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, генерал-полковником Султаном Камалетдиновым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.