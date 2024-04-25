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Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития военного сотрудничества.
Армия
25 апреля 2024 г. 18:59
Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Обсуждения проходили на встрече министра обороны, генерал-полковника Закир Гасанова с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, генерал-полковником Султаном Камалетдиновым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Qazaxıstan arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

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