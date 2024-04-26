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Завершились совместные тактические учения "Волна-2024"

Завершились совместные тактические учения "Волна-2024" Успешно завершились совместные тактические учения "Волна-2024", состоявшиеся с участием личного состава и средств Военно-морских сил и Министерства по чрезвычайным ситуациям в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Армия
26 апреля 2024 г. 10:05
Завершились совместные тактические учения Волна-2024

Успешно завершились совместные тактические учения "Волна-2024", состоявшиеся с участием личного состава и средств Военно-морских сил и Министерства по чрезвычайным ситуациям в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений с целью ликвидации аварии на условной платформе в море корабли покинули пункт дислокации, на совместном командном пункте было проведено слаживание задач с вертолетами, кораблями и катерами, выполнены задачи по оказанию необходимой помощи.

Были выполнены действия по локализации пожара, проведению поисково-спасательных операций и водолазного осмотра подводной части платформы, организации аварийного дежурства и другие мероприятия.

В ходе совместных тактических учений корабли и личный состав ВМС и МЧС выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dalğa-2024" birgə taktiki təlimi başa çatıb

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