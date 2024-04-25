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В армии Азербайджана проводятся командно-штабные учения

В армии Азербайджана проводятся командно-штабные учения В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в армии Азербайджана продолжаются учения с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки воинских частей.
Армия
25 апреля 2024 г. 10:31
В армии Азербайджана проводятся командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в армии Азербайджана продолжаются учения с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки воинских частей.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

По сигналу "Тревога" подразделения воинских частей покинули пункт постоянной дислокации и сконцентрировались в районе сосредоточения.

Руководящий состав министерства обороны понаблюдал за ходом командно-штабных учений, проводимых в общевойсковых учебных центрах.

Прибыв на командный пункт управления, развернутый в полевых условиях, генерал-полковник З.Гасанов заслушал доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых в ходе проведения операций на карте.

Было отмечено, что в ходе учений основное внимание уделяется дальнейшему совершенствованию навыков оперативного принятия решений командным составом, развитию деятельности взаимодействия штабов, а также их способности по управлению боем в сложных условиях.

Генерал-полковник З.Гасанов положительно оценил ход учений и дал соответствующие поручения должностным лицам по более качественному проведению мероприятий по боевой подготовке с учетом современных методов ведения боя.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army conducting command-staff exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda komanda-qərargah təlimləri keçirilir, Zakir Həsənov prosesi izləyib

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