Начальник Генштаба Казахстана побывал на командном пункте ВВС Азербайджана

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов побывал на Центральном командном пункте Военно-воздушных сил Азербайджана.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Гостям была предоставлена информация об основных направлениях деятельности и возможностях командного пункта.
Напомним, что делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым находится с официальным визитом в Азербайджане.