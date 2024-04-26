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Начальник Генштаба Казахстана побывал на командном пункте ВВС Азербайджана

Начальник Генштаба Казахстана побывал на командном пункте ВВС Азербайджана Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов побывал на Центральном командном пункте Военно-воздушных сил Азербайджана.
Армия
26 апреля 2024 г. 18:09
Начальник Генштаба Казахстана побывал на командном пункте ВВС Азербайджана

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов побывал на Центральном командном пункте Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Гостям была предоставлена информация об основных направлениях деятельности и возможностях командного пункта.

Напомним, что делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым находится с официальным визитом в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Kazakhstan visits Central Command Post of Azerbaijan's Air Force
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanın Baş Qərargah rəisi Azərbaycan HHQ-nin komanda məntəqəsində olub

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