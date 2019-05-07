Закир Гасанов встретился с делегацией Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании

7 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой профессором Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании Дэвидом Эллери.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Поприветствовав делегацию, состоящую из высшего офицерского состава, дипломатов и государственных служащих Великобритании, Малайзии, Кении, Омана, Катара, Кувейта, США, Колумбии, Южной Кореи, Китая и других стран, обучающихся в колледже, министр обороны проинформировал их о военно-политической ситуации в регионе, армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, реформах, проводимых в сфере армейского строительства, а также вкладе нашей страны в обеспечение международного мира и безопасности.

Генерал-полковник З.Гасанов довел до внимания участников встречи важность программ военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, в особенности деятельности, осуществляемой в области военного образования.

Министр обороны напомнил, что согласно плану военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Объединенного Королевства, начиная с 2012-го года, офицеры азербайджанской армии активно принимают участие в курсах, организованных Королевским колледжем оборонных исследований Великобритании. Генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил британскую сторону за поддержку, оказываемую в этой области.

Профессор Д.Эллери, в свою очередь, проинформировав министра о деятельности колледжа, подчеркнул важность организуемых курсов и значимость подобных визитов в плане взаимного обмена опытом и от имени членов делегации выразил признательность министру обороны за теплый прием.

В ходе встречи генерал-полковник З.Гасанов ответил на многочисленные вопросы, интересующие гостей.