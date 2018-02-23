Закир Гасанов принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Беларуси

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Минске министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию создания Вооруженных сил Республики Беларусь.

Как сообщили Report в министерстве, министр обороны Азербайджана награжден юбилейной медалью "100-летие Вооруженных сил Республики Беларусь" за заслуги в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

Затем генерал-полковник З.Гасанов и руководители делегаций других стран, посетив площадь Победы в Минске, отдали дань памяти воинам и возложили венки к монументу Победы.