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    Явер Джамалов встретился с послом Мексики

    Стороны затронули возможный обмен опытом в области оборонной промышленности

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики Родриго Лабардини встретился с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

    Как сообщили Report из посольства Мексики в Азербайджане, на встрече затронули вопросы двусторонних отношений, роли посольств обеих стран в расширении сотрудничества, связях в различных сферах.

    Стороны затронули возможный обмен опытом в области оборонной промышленности, а также вопросы участия в соответствующих международных выставках, организованных Мексикой и Азербайджаном.

    Министр заявил, что придает высокую оценку охватывающим различные сферы двусторонним связям между Азербайджаном и Мексикой и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

    Посол Лабардини подчеркнул развитие электронной промышленности в Мексике, которая является 14-ой экономикой мира.

    В конце встречи стороны выразили заинтересованность в установлении и развитии сотрудничества.

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