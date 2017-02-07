Явер Джамалов встретился с послом Мексики

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики Родриго Лабардини встретился с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

Как сообщили Report из посольства Мексики в Азербайджане, на встрече затронули вопросы двусторонних отношений, роли посольств обеих стран в расширении сотрудничества, связях в различных сферах.

Стороны затронули возможный обмен опытом в области оборонной промышленности, а также вопросы участия в соответствующих международных выставках, организованных Мексикой и Азербайджаном.

Министр заявил, что придает высокую оценку охватывающим различные сферы двусторонним связям между Азербайджаном и Мексикой и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

Посол Лабардини подчеркнул развитие электронной промышленности в Мексике, которая является 14-ой экономикой мира.

В конце встречи стороны выразили заинтересованность в установлении и развитии сотрудничества.