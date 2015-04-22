Военные училища Азербайджана и США обсудили сотрудничество

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Военного училища Вооруженных Сил Азербайджана из трех человек посетила военно-морской колледж в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, целью визита стал обмен опытом в сфере военного образования.

На встрече профессор военно-морского колледжа Том Федыщин сказал, что приезжал в Баку пять лет назад, и стал свидетелем коренных изменений в военном обучении в Азербайджане: "Теперь система образования там больше походит на американскую".

Полковник Раизи Исмайлов в свою очередь заявил, что до этого военное учебное заведение Азербайджана имело определенные контакты с аналогичными учебными заведениями Турции, однако сейчас связи с США становятся более тесными.

В свою очередь, полковник Ариф Гасанов отметил важность подобной встречи для обмена опытом в сфере военного образования.