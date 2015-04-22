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    Военные училища Азербайджана и США обсудили сотрудничество

    Полковник Раизи Исмайлов: Наши контакты с американскими военными вузами стали теснее

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Военного училища Вооруженных Сил Азербайджана из трех человек посетила военно-морской колледж в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

    Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, целью визита стал обмен опытом в сфере военного образования.

    На встрече профессор военно-морского колледжа Том Федыщин сказал, что приезжал в Баку пять лет назад, и  стал свидетелем коренных изменений в военном обучении в Азербайджане: "Теперь система образования там больше походит на американскую".

    Полковник Раизи Исмайлов в свою очередь заявил, что до этого военное учебное заведение Азербайджана имело определенные контакты с аналогичными учебными заведениями Турции, однако сейчас связи с США становятся более тесными.

    В свою очередь, полковник Ариф Гасанов отметил важность подобной встречи для обмена опытом в сфере военного образования.

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