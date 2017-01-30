В азербайджанских войсках начался новый учебный период

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В объединениях, соединениях, воинских частях, учебных заведениях специального назначения и органах управления начался новый учебный период.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Задачи, поставленные перед Армией, будут выполняться в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе", - сообщили в министерстве.

Повышение продуктивности управления войсками, усиление взаимного слаживания, качественная организация боевого дежурства, повышение боеготовности и морально-психологической подготовки, а также совершенствование практических навыков личного состава в соответствии с планом и использованием оружия являются основными целями нового учебного периода.

Укрепление материально-технической базы, основательное планирование и другие организационные вопросы в новом учебном периоде позволят более качественно организовать боевую подготовку.

По поручению министра обороны, основное внимание будет уделено повышению умения правильного использования и применения личным составом современной боевой техники, оружия и боеприпасов в различных климатических и сложных рельефных условиях.