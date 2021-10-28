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В Военно-морских силах состоялся конкурс на звание "Лучший дивизион кораблей"

В Военно-морских силах состоялся конкурс на звание "Лучший дивизион кораблей" Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в Военно-морских силах состоялся конкурс на звание "Лучший дивизион кораблей".
Армия
28 октября 2021 г. 15:50
В Военно-морских силах состоялся конкурс на звание Лучший дивизион кораблей

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в Военно-морских силах состоялся конкурс на звание "Лучший дивизион кораблей".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Основная цель конкурса - дальнейшее повышение боевой подготовки подразделений, развитие знаний и умений военнослужащих по специальности и профессиональной деятельности, а также определение лучшего дивизиона кораблей.

В конкурсе, прошедшем в три этапа, сначала был проведен осмотр личного состава, вооружения и техники. Затем были проверены организация службы войск в воинской части и условия хранения материально-технических средств.

В заключение оценивалась боеготовность подразделений, выполняющих нормативы по огневой подготовке и другие тактические нормативы.

После подведения анализа итоговых результатов командование наградило победителей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin ən yaxşı gəmilər divizionu müəyyənləşib

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