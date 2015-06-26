​В штаб-квартире НАТО отметили День вооруженных сил Азербайджанской Республики

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Представительство Азербайджанской Республики при НАТО и действующее в его составе Военное представительство при Военном комитете НАТО провели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официальный прием.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На приеме присутствовали представители дипломатического корпуса, международного секретариата и международного военного штаба НАТО, различных структур этой организации, штаба верховного союзного командования НАТО в Европе (SHAPE).

Гости были проинформированы об истории Вооруженных Сил Азербайджана и их участии в международных миротворческих операциях, о вкладе Азербайджана в поддержание мира и безопасности на международной арене.

Во время приема также были продемонстрированы соответствующие видеоматериалы, собравшихся пригласили за праздничный стол и вручили в подарок сувениры, связанные с I Европейскими играми.