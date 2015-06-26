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    ​В штаб-квартире НАТО отметили День вооруженных сил Азербайджанской Республики

    Гостям вручили в подарок сувениры, связанные с I Европейскими играми

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Представительство Азербайджанской Республики при НАТО и действующее в его составе Военное представительство при Военном комитете НАТО провели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официальный прием.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На приеме присутствовали представители дипломатического корпуса, международного секретариата и международного военного штаба НАТО, различных структур этой организации, штаба верховного союзного командования НАТО в Европе (SHAPE).

    Гости были проинформированы об истории Вооруженных Сил Азербайджана и их участии в международных миротворческих операциях, о вкладе Азербайджана в поддержание мира и безопасности на международной арене.

    Во время приема также были продемонстрированы соответствующие видеоматериалы, собравшихся пригласили за праздничный стол и вручили в подарок сувениры, связанные с I Европейскими играми.

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