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В Отдельной Общевойсковой Армии проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой

В Отдельной Общевойсковой Армии проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Согласно "Плану боевой подготовки Отдельной Общевойсковой Армии на 2023 год", на местности и в Симуляционном центре с подчиненными соединениями и частями проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.
Армия
29 ноября 2023 г. 15:47
В Отдельной Общевойсковой Армии проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой

Согласно "Плану боевой подготовки Отдельной Общевойсковой Армии на 2023 год", на местности и в Симуляционном центре с подчиненными соединениями и частями проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На первом этапе подразделения были приведены в различную степень боевой готовности и по сигналу "Тревога" выведены в районы проведения учений.

В соответствии с задачей, поставленной высшим командованием, в развернутых полевых и стационарных пунктах управления боем было начато планирование операций и проведены соответствующие мероприятия для принятия оптимального решения.

Была осуществлена разведка местности планируемых штабами операций, определены центры тяжести своих и вражеских подразделений, а также рубежи, подготовлены различные сценарии действий для достижения желаемого результата. Подготовленные сценарии были отработаны в ходе военных игр.

Было отработано доведение приказов, передача информации об оперативных планах, подготовленных воинскими частями, а также данных об управлении подразделениями и уничтожению обнаруженных воздушных целей посредством современных технических средств.

В ходе учений подразделениями специального назначения было осуществлено визуальное наблюдение и воздушная разведка, оценены боевые позиции и важные объекты условного противника. Полученные разведданные были проанализированы и переданы в штабы для стремительного и точного продвижения подразделений к цели на поле боя.

На втором этапе учений в Симуляционном центре на компьютерах были отработаны принятые штабами решения для того, чтобы воочию убедиться в осуществимости принятых решений на местности, проверить умение командиров управлять подразделениями на поле боя, убедиться в эффективном использовании средств огневой поддержки и организации всестороннего обеспечения на всех этапах ведения боя.

По итогам учений, на которых были достигнуты все поставленные цели, была высоко оценена степень готовности штабов по подготовке войск к бою и планированию операций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Orduda kompüter dəstəkli komanda-qərargah təlimi keçirilib

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