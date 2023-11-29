Проведены учебно-методические сборы с военными юристами

В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год, проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год, проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на сборах начальник управления полковник Эльчин Алиев подробно рассказал о проделанной за год работе, а также проинформировал участников о находящихся на обсуждении в парламенте законопроектах, предусматривающих изменения в ряде законов, касающихся военнослужащих.