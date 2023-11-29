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Проведены учебно-методические сборы с военными юристами

Проведены учебно-методические сборы с военными юристами В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год, проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления.
Армия
29 ноября 2023 г. 10:41
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами

В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год, проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на сборах начальник управления полковник Эльчин Алиев подробно рассказал о проделанной за год работе, а также проинформировал участников о находящихся на обсуждении в парламенте законопроектах, предусматривающих изменения в ряде законов, касающихся военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyində hərbçilərin maaşının artırılması məsələsi müzakirə olunub

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