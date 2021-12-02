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Советник юстиции: В Азербайджане сократилось число преступлений против военной службы

Советник юстиции: В Азербайджане сократилось число преступлений против военной службы "Совместная деятельность Военной прокуратуры с Азербайджанской армией и другими структурами привела к значительному сокращению в последние годы числа преступлений против военной службы и других преступлений, совершаемых военнослужащими".
Армия
2 декабря 2021 г. 19:22
Советник юстиции: В Азербайджане сократилось число преступлений против военной службы

"Совместная деятельность Военной прокуратуры с Азербайджанской армией и другими структурами привела к значительному сокращению в последние годы числа преступлений против военной службы и других преступлений, совершаемых военнослужащими".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье старшего помощника военного прокурора Азербайджанской Республики - руководителя пресс-службы Военной прокуратуры, главного советника юстиции Фирада Алиева под названием "Гуманизм, рожденный совершенной политикой“.

В статье отмечается, что за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы снизилось на 34,3%. Количество преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями или их превышением сократилось на 23,5%, количество преступлений, связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности – на 49,3%, преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью - на 28,6%.

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Версия на английском языке Justice Counselor: Number of crimes against military service drops in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluğun rəsmisi: "Azərbaycanda hərbi cinayətlərin sayı azalıb"

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