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    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере

    Министр обороны принял посла Австрийской Республики

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Австрийской Республики в нашей стране Акселя Веха. Об этом заявили Report в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе встречи были обсуждены военно-политическая ситуация в регионе, нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном, рассмотрены перспективы развития сотрудничества в военной сфере между двумя странами, также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

    Во встрече принял участие военный атташе Вооруженных сил Австрии в Турции и Азербайджане Курт Раднер. 

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