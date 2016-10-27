Скончался генерал-майор Азербайджана в отставке - ФОТО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Азербайджана понесли тяжелую утрату.

Как сообщает Report, 26 октября в возрасте 60 лет после продолжительной болезни умер находящийся в отставке генерал-майор Али Казымов.

Отметим, что Казымов Али Имран оглу родился 17 февраля 1956 года в селе Нургуд Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

В 1989-1992 годах получал образование в Военной академии тыла и транспорта в Ленинграде. Вернулся в Азербайджан после распада СССР в качестве капитана 2-го ранга.

С декабря 1993 года по сентябрь 1994 года участвовал в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики в качестве заместителя командира бригады по тылу.

Приказом министра обороны Азербайджанской Республики от 25 февраля 1996 года А.Казымов удостоен звания "капитана 1-го ранга", а приказом президента Азербайджанской Республики от 25 мая 1998 года - звания "генерал-майор".

Руководство министерства обороны выразило соболезнования в связи со смертью генерала.