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    Состоялась встреча между министрами обороны Азербайджана и России

    Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество на Каспии в части совместной работы по безопасности

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на встрече обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы безопасности Каспийского региона.

    В свою очередь министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отметил, что визит Шойгу "имеет большое значение для развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

    "Думаю, у нас будет сегодня возможность обсудить состояние безопасности в этом регионе и в регионе Ближнего Востока. Кроме того, у нас большая программа военного и военно-технического сотрудничества, которая также требует своей корректировки и решения ряда вопросов. Уверен, что мы найдём решение по этим вопросам", - сказал С.Шойгу.

    По его словам, стороны обсудили сотрудничество на Каспии в части совместной работы по безопасности. "И тут, конечно, надеюсь на то, что те планы и программы, которые подготовлены нами в прошлом году, будут реализованы в полной мере", - отметил российский министр.

    Отметим, что глава министерства обороны России прибыл в Баку накануне, 14 августа его рабочий визит в Азербайджан начался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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