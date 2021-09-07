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Продолжаются совместные учения групп подводного нападения и обороны Азербайджана и Турции

Продолжаются совместные учения групп подводного нападения и обороны Азербайджана и Турции Продолжаются совместные учения с участием групп подводного нападения и подводной обороны ВС Азербайджана и Турции.
Армия
7 сентября 2021 г. 11:58
Продолжаются совместные учения групп подводного нападения и обороны Азербайджана и Турции

Продолжаются совместные учения с участием групп подводного нападения и подводной обороны ВС Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На очередном этапе учений силы специального назначения Военно-морских сил совместно с военнослужащими братской страны выполнили задачи по планированию операций, обезвреживанию террористическо-диверсионной группы условного врага и уничтожению его временной базы.

На учениях, проводимых с привлечением катеров, были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey continue joint exercises of underwater attack, underwater defense groups
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin dəniz piyadaları terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər

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