Продолжаются совместные учения групп подводного нападения и обороны Азербайджана и Турции

Продолжаются совместные учения с участием групп подводного нападения и подводной обороны ВС Азербайджана и Турции.

Продолжаются совместные учения с участием групп подводного нападения и подводной обороны ВС Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На очередном этапе учений силы специального назначения Военно-морских сил совместно с военнослужащими братской страны выполнили задачи по планированию операций, обезвреживанию террористическо-диверсионной группы условного врага и уничтожению его временной базы.

На учениях, проводимых с привлечением катеров, были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника.