Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2017 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях комплектования личным составом Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2017 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

В то же время, с 1 по 30 апреля 2017 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.