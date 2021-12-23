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Премьер-министр: Азербайджанская армия в числе 40 сильнейших и боеспособных армий мира

Премьер-министр: Азербайджанская армия в числе 40 сильнейших и боеспособных армий мира "Согласно международным рейтингам азербайджанская армия входит в число 40 самых мощных и боеспособных армий мира".
Армия
23 декабря 2021 г. 09:59
Премьер-министр: Азербайджанская армия в числе 40 сильнейших и боеспособных армий мира
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"Согласно международным рейтингам азербайджанская армия входит в число 40 самых мощных и боеспособных армий мира".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Он сказал, что одним из направлений экономического потенциала, который постоянно обогащается благодаря мудрой и дальновидной политике президента Ильхама Алиева, является повышение обороноспособности страны: "Необходимо также подчеркнуть, что инициатива создания в Азербайджане отвечающего современным требованиям оборонного и военно-промышленного комплекса принадлежит президенту Ильхаму Алиеву".

Премьер-министр отметил, что достижения в этой области сыграли важную роль в оснащении азербайджанской армии боеприпасами высокого уровня в ходе 44-дневной Отечественной войны: "Азербайджан добился устойчивого развития военно-промышленного комплекса. В настоящее время продукция ВПК экспортируется в более чем 30 стран".

"Если в 2003-2004 годах на расходы на оборону из госбюджета было выделено всего 0,9 млрд манатов, то в 2020 году этот показатель был доведен до 3,9 млрд манатов. В следующем году из госбюджета на цели обороны и национальной безопасности будет направлено более 4,5 млрд манатов" - отметил премьер-министр.

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Версия на английском языке Ali Asadov: Azerbaijani Army among 40 most powerful and capable armies in world
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycan Ordusu dünyanın 40 ən qüdrətli və döyüş qabiliyyətli ordusu sırasına daxildir"

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