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Погибшему в Лачыне военнослужащему Азербайджанской армии присвоят статус шехида

Погибшему в Лачыне военнослужащему Азербайджанской армии присвоят статус шехида Погибшему в Лачыне военнослужащему срочной действительной военной службы Азербайджанской армии рядовому Худиеву Самиру Самед оглу присвоят статус шехида.
Армия
5 августа 2022 г. 14:45
Погибшему в Лачыне военнослужащему Азербайджанской армии присвоят статус шехида

Погибшему в Лачыне военнослужащему срочной действительной военной службы Азербайджанской армии рядовому Худиеву Самиру Самед оглу присвоят статус шехида.

Как стало известно Report, С.Худиев получит статус шехида в соответствии с законодательством.

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Состояние рядового Т.Алиева, получившего различные травмы, оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Laçında həlak olan əsgərinə şəhid statusu veriləcək

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