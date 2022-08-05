Погибшему в Лачыне военнослужащему Азербайджанской армии присвоят статус шехида

Погибшему в Лачыне военнослужащему срочной действительной военной службы Азербайджанской армии рядовому Худиеву Самиру Самед оглу присвоят статус шехида.

Погибшему в Лачыне военнослужащему срочной действительной военной службы Азербайджанской армии рядовому Худиеву Самиру Самед оглу присвоят статус шехида.

Как стало известно Report, С.Худиев получит статус шехида в соответствии с законодательством.

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Состояние рядового Т.Алиева, получившего различные травмы, оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.