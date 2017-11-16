Подписан план двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном - ВИДЕО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Узбекская делегация посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов, где возложила венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, а также героических сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны.

Затем в министерстве обороны состоялась церемония официальной встречи узбекской делегации. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу гость оставил запись в "Книге почета".

Сначала прошла встреча один на один между министрами обороны, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З. Гасанов отметил, что двустороннее военное сотрудничество, проводимое между нашими странами, основано на дружеских и братских отношениях.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр обороны довел до внимания гостя, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности.

Выражая удовлетворенность своим визитом в нашу страну, министр обороны Узбекистана генерал-майор А. Азизов, отметил, что он информирован о реформах, проводимых в Вооруженных силах Азербайджана и достижениях в армейском строительстве, подчеркнув, при этом заинтересованность своей страны в использовании военного опыта.

Стороны особо подчеркнули, что развитие азербайджано-узбекских отношений служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии, в которых расположены наши страны.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей, развитии сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

По завершении встречи был подписан План двустороннего военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2018 год.

Затем узбекская делегация посетила в административном здании Генерального штаба Вооруженных сил музей, где представлены экспозиции отражающие жизненный путь и деятельность общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а также ознакомилась с рабочей обстановкой в других служебных помещениях.

Побывав в Центральном командном пункте, гости посредством видеосоединения на прямую связались с объединениями и видами Вооруженных сил.