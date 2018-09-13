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    Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

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    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с находящейся в  стране делегацией, возглавляемой начальником Управления двустороннего сотрудничества и региональных инициатив министерства обороны Республики Болгария  Даниелой Григоровой.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также совместные мероприятия, которые будут проводиться в сфере расширения связей.

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