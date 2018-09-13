Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с находящейся в стране делегацией, возглавляемой начальником Управления двустороннего сотрудничества и региональных инициатив министерства обороны Республики Болгария Даниелой Григоровой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также совместные мероприятия, которые будут проводиться в сфере расширения связей.