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    Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на 1-ое марта текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 89.031.572,82 AZN, 213.073,88 долларов США, 10436,0 евро и 5000,0 рублей.

    Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом № 755 президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

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