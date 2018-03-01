Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на 1-ое марта текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 89.031.572,82 AZN, 213.073,88 долларов США, 10436,0 евро и 5000,0 рублей.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом № 755 президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.