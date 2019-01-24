Назначен новый гендиректор Национального аэрокосмического агентства

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Назначен новый генеральный директор Национального аэрокосмического агентства (НАКА).

Как сообщает Report, должность была поручена доктору технических наук, профессору, действительному члену Международной инженерной академии и Азербайджанской инженерной Академии Натику Джавадову.

До этого назначения Н.Джавадов возглавлял Производственное объединение "Промавтоматика".

Отметим, что Натик Джавадов в 1978-2003 годы занимал различные должности в Национальном аэрокосмическом агентстве Азербайджана, возглавлял Агдамский механический завод и Опытный завод космического приборостроения в Баку.