Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, начались оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран.

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, начались оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран.

Как передает Report, учения, которые организованы в нашей стране, проходят на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений Азербайджанской Армии.

Основной целью их, является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до 9 апреля.