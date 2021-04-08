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Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий

Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, начались оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран.
Армия
8 апреля 2021 г. 07:01
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, начались оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран.

Как передает Report, учения, которые организованы в нашей стране, проходят на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений Азербайджанской Армии.

Основной целью их, является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до 9 апреля.

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