Министр: Все должны знать, что мы полны решимости защищать интересы Азербайджана

"Жизнь на освобожденных от оккупации землях Азербайджана должна нормализоваться в кратчайшие сроки. Для этого важна безопасность региона".

"Жизнь на освобожденных от оккупации землях Азербайджана должна нормализоваться в кратчайшие сроки. Для этого важна безопасность региона".

Как сообщает Report, об этом во время встречи с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в видеоформате сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

“Для очистки Карабаха от мин мы направили туда наших сотрудников, они сейчас работают. Наши азербайджанские братья тоже изучили это дело и поддерживают нас. Надеемся, что мы завершим очистку в скором времени и внесем свой вклад в нормализацию жизни. Для нас очень важна защита нашей страны, народа и земель от внешних угроз и опасностей. Мы всегда должны быть готовы к этому. Каждый должен знать, что Турция полна решимости защищать права и интересы Азербайджана”, - сказал он.