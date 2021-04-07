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Министр: Все должны знать, что мы полны решимости защищать интересы Азербайджана

Министр: Все должны знать, что мы полны решимости защищать интересы Азербайджана "Жизнь на освобожденных от оккупации землях Азербайджана должна нормализоваться в кратчайшие сроки. Для этого важна безопасность региона".
Армия
7 апреля 2021 г. 19:56
Министр: Все должны знать, что мы полны решимости защищать интересы Азербайджана

"Жизнь на освобожденных от оккупации землях Азербайджана должна нормализоваться в кратчайшие сроки. Для этого важна безопасность региона".

Как сообщает Report, об этом во время встречи с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в видеоформате сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

“Для очистки Карабаха от мин мы направили туда наших сотрудников, они сейчас работают. Наши азербайджанские братья тоже изучили это дело и поддерживают нас. Надеемся, что мы завершим очистку в скором времени и внесем свой вклад в нормализацию жизни. Для нас очень важна защита нашей страны, народа и земель от внешних угроз и опасностей. Мы всегда должны быть готовы к этому. Каждый должен знать, что Турция полна решимости защищать права и интересы Азербайджана”, - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: Turkey determined to protect Azerbaijan’s interests
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanın mənafeyini qorumaqda qərarlı olduğumuzu hər kəsin bilməsi lazımdır"

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