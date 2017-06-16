Министр обороны: Перед азербайджанской армией стоит одна задача - быть готовым к войне

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Учебном и Тренировочном Центре Вооруженных сил состоялась встреча с очередными выпускниками Высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, мероприятие, проведенное с участием руководства министерства обороны, специальных военных учебных заведений и молодых лейтенантов началось с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за территориальную целостность страны, а также исполнения Государственного гимна.

Выступая перед выпускниками, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил их с присвоением им первичного офицерского звания.

Говоря о реформах, проводимых в Вооруженных силах согласно указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, важных мероприятиях, осуществляемых в системе военного образования, а также совершенствовании организационно-штатной структуры, Министр обороны довел до сведения стоящие перед ними важные задачи в сфере боевой и морально-психологической подготовки личного состава.

Министр сказал: «С целью повышения боеготовности, на вооружение принимаются самая современная военная техника, ракетные и артиллерийские системы, другие средства военного назначения, проводятся широкомасштабные учения различного уровня, строятся новые полигоны, продолжаются подготовка специалистов и другие деятельности».

Министр заявил, что для улучшения обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих сдаются в эксплуатацию новые военные городки, а также квартиры для постоянного проживания и служебного пользования, выполнение которых являются приоритетными направлениями политики государства.

Министр подчеркнул, что каждый офицер азербайджанской армии должен стать образцовым примером для всего личного состава, которым он руководит, быть преданным своему государству, служить с любовью Отечеству и родной земле, испытывая ненависть к врагу. "Для оправдания доверия государства и народа, непрерывно повышая свой профессионализм, знания и умения Вы должны быть выше противника. Перед армией стоит одна задача – быть готовым к войне и освободив родные земли от врага обеспечить территориальную целостность страны", -отметил генерал-полковник З.Гасанов.

В завершение своего выступления, Министр обороны, пожелав военнослужащим успехов в предстоящей воинской службе, выразил уверенность, что каждый офицер, глубоко осознавая ответственность стоящих перед ним задач, внесет огромный вклад в дело укрепления обороноспособности Родины.