​Министр обороны: Это для нас задание, которое мы должны достойно выполнить - ФОТО

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Сдана очередная новая, оснащенная современным оборудование воинская часть, построенная по распоряжению президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. Руководство министерства приняло участие на открытии расположенной в прифронтовой зоне воинской части, ознакомилось с построенными здесь штабом, солдатским общежитием, столовой, складами для хранения боевой техники, строевой площадкой, медпунктом, баней, прачечной, котельной и др. объектами.

Выступивший перед личным составом по случаю открытия новой воинской части министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сообщил об усилении в последнее время по распоряжению Верховного главнокомандующего боевой и морально-психологической подготовки, улучшении социально-бытовых условий военнослужащих. Министр коснулся работ, направленных на укрепление материально-технической базы.

По словам министра, это является показателем сильной экономики страны и результатом оказываемого Вооруженным силам внимания: "Несколько дней назад состоялось открытие новой базы Военно-морских сил. Это - самая крупная, оснащенная современнейшими устройствами и оборудованием военно-морская база в Каспийском море.

На торжественной церемонии открытия президент Ильхам Алиев дал высокую оценку деятельности Вооруженных сил. Глава государства отметил, что наша армия с каждым днем развивается, набирает мощь, оказывается особое внимание дисциплине.

В результате оказанного нашим государством внимания и заботы Вооруженные силы оснащаются современнейшей боевой техникой, оружием и боеприпасами.

Для оправдания доверия азербайджанского народа и государства, была повышена боевая готовность, что стало показателем того, что наша армия способна освободить оккупированные территории.

Сказанные президентом страны слова "Если армянский солдат не хочет умирать, пусть не едет в Агдам и Физули", являются для нас показателем и мы должны достойно выполнить свой долг. Этого ждет от нас азербайджанский народ и требует Верховный главнокомандующий".

Командир военного соединения генерал-майор Хикмет Гасанов выразил главе государства и руководству министерства обороны признательность за оказанную заботу.

После прохождения личного состава перед трибуной под звуки марша, руководство министерства обороны отобедало вместе с военнослужащими.

Затем Закир Гасанов побеседовал с получившими в воинской части работу гражданскими служащими, дал необходимые указания и рекомендации.